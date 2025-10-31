Susana Giménez enojada con Moria Casán por tratarla de tonta en su serie

El esperado lanzamiento de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix, conocida como la “One”, ya tiene su primer gran escándalo antes incluso de su estreno, poniendo en alerta a todo el mundo del espectáculo. La otra gran diva argentina, Susana Giménez, estaría "furiosa" con el contenido del guion y se rumorea que ya está analizando llevar el tema a la Justicia.

Según trascendió en diversos medios especializados, el enojo de la "Su" radica en la forma en que su figura sería retratada en la ficción que narra la vida de su histórica colega. La conductora de Telefe se habría ofendido profundamente con términos despectivos utilizados para referirse a ella dentro del libreto, como "hueca" y "tilinga".

El periodista de espectáculos Gustavo Descalzi reveló en el programa A la Tarde que el malestar de Giménez es tan grande que advirtió a su entorno sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si el material se emite tal cual lo conoce. "No quiere que se rompan los códigos", habría sentenciado la diva, haciendo referencia a la tácita regla de respeto entre las grandes figuras de su talla.

Fiel a su estilo provocador, Moria Casán no tardó en devolver la pelota. Aunque en un principio pareció relativizar la contienda al asegurar que "hablar de Susana atrasa", la One subió la apuesta en otro contexto. Al ser consultada sobre la ausencia de Giménez en el estreno de su obra teatral Cuestión de género, Moria lanzó un dardo letal: “Porque es una obra muy profunda, no la entendería”.