Franco Colapinto todavía no consiguió la victoria en la pista, pero sí en el amor: la figura con la que fue visto. El piloto argentino del Alpine F1 Team, que este año dio un paso importante en su carrera automovilística, demostró que también tiene talento para las conquistas fuera de la pista.

Tras el Gran Premio de México 2025, Colapinto fue visto disfrutando de un encuentro romántico con una figura uruguaya, mostrando una complicidad que acaparó todas las miradas. A pesar de que su desempeño en la F1 fue cuestionado por algunos, el joven corredor sigue esforzándose al máximo en la pista, con la misma pasión que muestra fuera de ella.

Después del intenso fin de semana de competencia, Colapinto decidió darse un respiro y darle una oportunidad al romance, al menos por una noche. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, "él corrió en México e hicieron un cierre del ciclo en una fiesta". Fue en ese contexto que el piloto decidió bajar un cambio y disfrutar de un momento distinto, lejos de la presión de las carreras.

Durante la celebración, el corredor se encontraba en el sector VIP rodeado de figuras de su talla, entre ellas el reconocido productor Bizarrap. Fue entonces cuando hizo su aparición Meri Deal, la cantante uruguaya y exlíder de la banda “Toco Para Vos", quien en el pasado compartió escena con el ex Gran Hermano Bautista Mascia.

La conexión entre ellos fue inmediata: "Lo primero que se vio fue un coqueteo", contó Ochoa. Con humor, el panelista agregó: "Él de repente puso sexta, no chocó y empezaron a charlar", haciendo alusión a la química que se generó entre ambos.

El momento más comentado de la noche llegó cuando Franco y Meri fueron captados besándose, un instante que rápidamente se viralizó en redes sociales. La velada continuó con ambos compartiendo tiempo juntos, abrazados y disfrutando de la celebración. "Estuvieron toda la noche juntos y abrazados", afirmó Ochoa, quien incluso mostró una foto de la pareja en la pista, con Colapinto rodeando a la cantante con sus brazos desde atrás. Finalmente, ambos se retiraron del lugar juntos, consolidando lo que parecería un romance incipiente.