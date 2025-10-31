Un camión de carga perteneciente al Municipio de Santa Lucía impactó frontalmente contra una vivienda en el departamento de Rawson durante la madrugada de este viernes. El hecho ocurrió en la intersección de las calles España y Agustín Gómez, conocida como calle 5, cuando el conductor del vehículo perdió el control del mismo por causas que se investigan.

Así quedó el camión. FOTO: Gentileza

El rodado, identificado como una unidad Iveco, circulaba de oeste a este cuando se desvió de su trayectoria y colisionó contra la fachada de la vivienda, provocando daños estructurales de consideración en el sector frontal de la propiedad. Testigos del incidente relataron haber escuchado un fuerte estruendo al momento del impacto.

Se salvaron de milagro. FOTO: Gentileza

Según informaron las autoridades, la familia que habita la vivienda se encontraba en el sector posterior de la misma al momento del siniestro, lo que evitó que se produjeran víctimas fatales o heridos. El conductor del camión, identificado como Matías Díaz, fue sometido a las pruebas de dosaje alcohólico reglamentarias, cuyos resultados permanecen en análisis.

La investigación del caso está a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes procedieron a realizar las pericias correspondientes en el lugar para determinar las causas exactas del accidente. Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para establecer si existieron factores de negligencia en el manejo del vehículo.