Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Milán para resolver asuntos legales del futbolista con Wanda Nara. El pasado fin de semana, después de su partido con Galatasaray, Mauro Icardi viajó a Milán en compañía de la China Suárez. Además de aprovechar para un paseo romántico, el futbolista acudió a resolver cuestiones vinculadas a su divorcio de Wanda Nara y a la restitución internacional de sus hijas.

A su regreso, la actriz compartió una serie de fotos del viaje y subió una imagen muy particular que generó revuelo: las carteras de lujo que le regaló su novio.

La China Suárez nunca fue de mostrar demasiado lujo en sus redes sociales antes de su noviazgo con Mauro Icardi. Si bien usaba su perfil para trabajar con marcas y compartir momentos laborales, familiares y viajes, la ostentación no era su sello. Por eso, llama la atención que, ahora, comparta fotos en aviones privados o de los regalos ostentosos que le hace su novio (o que ella misma se compra).

En esta ocasión, la elección de la imagen de las carteras no parece ser casualidad. La China Suárez mostró cajas de una marca muy conocida internacionalmente y que es, justamente, la favorita de Wanda Nara.

Este detalle se produce en un contexto sensible, ya que Wanda Nara declaró recientemente que sus bolsos de esa misma firma quedaron en Estambul y todavía no pudo recuperarlos. Según ella, no se los quieren devolver porque Icardi busca que regrese a Turquía, mientras que el entorno de Mauro asegura que los tendrían en una habitación cerrada con llave.

A diferencia de la China, a Wanda Nara es más común verla mostrar lujos en sus redes sociales desde que comenzó su relación con Maxi López, exhibiendo autos, zapatos, carteras y joyas.