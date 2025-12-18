La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,47% en la jubilación mínima a partir de enero de 2026, alcanzando un monto de $349.303,33. Este ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre de 2025.

Desde abril de 2024, rige un sistema de movilidad mensual que actualiza los haberes previsionales cada mes, tomando en cuenta la inflación con un rezago de dos meses. Gracias a este mecanismo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan automáticamente sin necesidad de nuevos decretos desde enero de 2025.

Además del aumento mensual, existe la posibilidad de que se mantenga un refuerzo extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con ingresos más bajos, aunque su continuidad para enero aún no fue confirmada oficialmente. De concretarse, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima podría llegar a $419.303,33 en el primer mes de 2026.

Este refuerzo también alcanzaría a otras prestaciones de bajo monto, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, con el propósito de sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Con el ajuste del 2,47%, la PUAM se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez subirán a $244.523,04. En caso de confirmarse el bono adicional, estos montos escalarían a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente.

Por su parte, la pensión destinada a madres de siete hijos quedará a la par de la jubilación mínima, con un haber de $349.303,33, también con la posibilidad de sumar el refuerzo extraordinario.

En paralelo a estos ajustes para enero 2026, la ANSES continúa con el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones, aguinaldos y refuerzos para los ingresos más bajos.