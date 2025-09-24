La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este martes los avances de la política económica del Gobierno argentino tras reunirse en Nueva York con el presidente Javier Milei.

Al retirarse del encuentro, la economista búlgara calificó la reunión como “excelente” y valoró de manera positiva el rumbo que está tomando la administración libertaria en materia económica.

“Fue una excelente reunión”, expresó Georgieva ante la prensa, al tiempo que resaltó la importancia de las medidas impulsadas por la Casa Rosada en los últimos meses.

En esa línea, señaló: “Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo”, en referencia a los resultados fiscales y monetarios alcanzados hasta ahora, y puso especial énfasis en el retroceso del índice de precios: “La baja de la inflación es muy importante”.

El encuentro entre Milei y Georgieva se produjo en el marco de la visita del mandatario argentino a Nueva York, donde mantiene una agenda de reuniones con referentes económicos y políticos internacionales.

La sintonía mostrada entre el FMI y el Gobierno nacional refuerza el respaldo del organismo multilateral al programa de ajuste fiscal y reformas que busca consolidar el equipo económico argentino.