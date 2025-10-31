Durante la noche de este jueves, la tranquilidad del Barrio Camus en el departamento Rivadavia se vio interrumpida por un violento hecho de inseguridad. Una vecina de la zona fue víctima de un audaz asalto perpetrado por la modalidad conocida como "motochorros".

La víctima se encontraba sentada en el interior de su automóvil Ford cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Según consta en su denuncia, los asaltantes actuaron con extrema rapidez: se colocaron junto a su vehículo e instantáneamente reventaron una de las ventanillas para hacerse con sus pertenencias.

Publicidad

La mujer manifestó a la policía que el robo fue rapidísimo y que no le dio tiempo ni de reaccionar. Los delincuentes lograron sustraerle una cartera que contenía una suma de $10.000 en efectivo, un teléfono celular marca Samsung, una campera, documentación personal y otros elementos que guardaba en el bolso.

Si bien la damnificada indicó que los asaltantes no le exhibieron ningún tipo de arma (cuchillo o revólver), la violencia se centró en la rotura de la ventanilla. La víctima remarcó que la rapidez del hecho fue la clave para la fuga de los ladrones.