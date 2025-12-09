La abrupta ruptura de García Moritán y Crivocapich y la guerra por la verdad

Tras semanas de rumores, el final de la relación de siete meses entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se confirmó. La modelo admitió la ruptura, aunque no sin expresar su "desilusión" con el empresario. En los últimos dos meses del noviazgo, las cosas ya no marchaban bien.

A través de la periodista Paula Varela, se supo que Crivocapich definió a García Moritán como "una persona egoísta" y señaló que tenía "estados de ánimo muy cambiantes". La expareja de Moritán incluso habría manifestado que: "Él es muy cambiante en su estado de ánimo y hay tratos que no me gustaron".

Publicidad

Las declaraciones, catalogadas por el medio como "durísimas", generaron una inmediata reacción, y la prensa buscó la palabra del empresario. La colega de LN+ Maru Leone logró obtener la respuesta de García Moritán, quien se mostró "bastante esquivo" al principio.

García Moritán reveló que lo notó "sorprendido por lo que se estuvo diciendo Priscila respecto de los tratos". Él se encargó de negar haber difundido los motivos de la separación, sugiriendo que la información ofrecida por Paula Varela "mentía", ya que insiste en que el corte con Priscila se había dado en buenos términos.

Publicidad

El empresario, quien descree de las críticas de su ahora ex pareja, se defendió enfáticamente: “No creo que haya dicho nada malo. Primero porque ella no es de los que hablan mal de la gente a sus espaldas. Segundo, no me siento identificado con nada de los que dice ese texto”.