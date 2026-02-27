Receta de la ensalada de Antonela Roccuzzo: saludable y gourmet

Antonela Roccuzzo proyecta en Miami una imagen de bienestar y estética sin esfuerzo que se traslada directamente a su cocina. Esta ensalada, lejos de ser una base verde tradicional, se presenta como un plato saciante y visualmente atractivo. La preparación incluye una base de rúcula, espinaca baby y hojas de kale masajeadas con gotas de limón para lograr mayor ternura.

El componente principal es el salmón grillado con sal, pimienta y limón, que aporta proteínas de alta calidad y omega 3, aunque puede reemplazarse por pollo o garbanzos crocantes. El plato suma palta en cubos, rodajas de pepino y sésamo tostado, logrando un equilibrio perfecto de texturas. Todo se realza con un aderezo de mostaza Dijon, limón, aceite de oliva y un toque de miel para equilibrar la acidez.

Esta opción funciona como plato principal por su volumen vegetal, fibra y grasas saludables. Según destaca la propuesta culinaria: "el verdadero lujo hoy es sentirse bien". Con una combinación de ingredientes que aporta frescura y sofisticación, esta receta se convierte en la protagonista absoluta de cualquier mesa.