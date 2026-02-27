Banda de los falsos policías: el líder aseguró que salió a “mirar” armas abandonadas

La investigación por la banda de falsos policías que perpetró violentas entraderas en Pocito y Rawson sumó un episodio llamativo en Tribunales. Ezequiel Maximiliano Laciar, señalado como presunto líder del grupo, continuará con prisión preventiva luego de presentar ante el juez una insólita coartada para desligarse de los hechos.

El imputado declaró ante el magistrado Juan Gabriel Meglioli que el día de su detención, el 30 de diciembre en un domicilio de Chimbas, había salido de su casa tras observar a un grupo de personas dejar una bolsa con armas de fuego. Según su versión, cuando se acercó para ver qué ocurría fue aprehendido por la Policía, sugiriendo que no tenía vinculación con la causa.

La explicación, sin embargo, no modificó la situación procesal. Desde la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, a cargo de Claudia Salica y Cristian Catalano, sostienen que la declaración carece de valor probatorio y que las evidencias reunidas hasta el momento ubican a Laciar en el centro de la organización. Además, indicaron que resta realizar una rueda de reconocimiento y que ya fueron identificadas otras seis personas como presuntos integrantes: cinco hombres y una mujer.

Para evitar riesgos de entorpecimiento de la investigación, la fiscal Salica solicitó una prórroga de la prisión preventiva por 45 días, pedido que fue concedido por el juez Meglioli pese a la oposición de la defensa, ahora representada por el abogado Alejandro Castán.

La modalidad: falsos operativos

De acuerdo con la acusación, la banda simulaba procedimientos policiales para ingresar a viviendas con la excusa de buscar delincuentes. En algunos casos utilizaban indumentaria con insignias similares a fuerzas de seguridad e incluso prendas con siglas de agencias extranjeras.

El primer hecho ocurrió el 21 de noviembre, alrededor de las 15, en el barrio Villa Libertad, en Pocito. Según la investigación, los sospechosos se presentaron como efectivos y una mujer fingió ser policía. Cuando el dueño de casa exigió una orden judicial, Laciar habría exhibido una pistola Bersa calibre 9 milímetros y forzado el ingreso. El botín fue de aproximadamente 150.000 pesos y la víctima debió recibir asistencia médica tras descompensarse.

El segundo episodio se registró el 15 de diciembre por la noche, en Médano de Oro, Rawson. Bajo la misma modalidad, redujeron a una mujer de 65 años y a su esposo, los ataron y, mediante amenazas con un arma, sustrajeron alrededor de 1.400.000 pesos en efectivo, además de una cadena de oro, teléfonos celulares, una notebook, una cámara fotográfica, relojes y otros efectos personales. El monto total estimado asciende a unos 1.550.000 pesos, sin contar bienes cuyo valor no fue determinado oficialmente.

Detención y antecedentes

Laciar fue detenido el 30 de diciembre, pasadas las 16, en el barrio Pampa de Chimbas. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular Motorola G20, que será sometido a peritajes técnicos.

En una audiencia previa, el juez de Garantías Pablo Leonardo León había dispuesto cinco meses de Investigación Penal Preparatoria y dos meses de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos, el uso de arma de fuego y los antecedentes del imputado.

El acusado cuenta con una condena previa de un año de ejecución condicional por abuso de arma de fuego, dictada en agosto de 2024. Con la nueva prórroga otorgada, permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras continúan las pericias, el análisis del teléfono secuestrado y la búsqueda de los otros presuntos integrantes de la banda.

La causa sigue abierta y, pese a la llamativa coartada presentada en audiencia, en Fiscalía aseguran que las pruebas recolectadas hasta el momento refuerzan la hipótesis de una organización que montaba puestas en escena para concretar entraderas violentas en distintos puntos del Gran San Juan.