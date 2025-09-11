Provinciales > En Rivadavia
La carrera quedó en San Juan: la Clásica Domingo Sarmiento fue para Solicitadísimo
Por Giuliana Díaz
El turf sanjuanino vivió este jueves 11 de septiembre una jornada histórica con la 72° edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la competencia más esperada del año en el Jockey Club de Rivadavia.
Desde las 11 de la mañana comenzaron las actividades con un total de 14 carreras, en distancias que fueron desde los 200 hasta los 2200 metros. Más de 70 caballos de todo el país participaron del encuentro, que tuvo como atractivo principal el clásico disputado a las 17:30, con la presencia de siete ejemplares locales.
La carrera más importante del día fue la de 2200 metros, denominada Copa Gobierno de San Juan y Secretaría de Deporte, donde se midieron Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solicitadísimo y Endo Verde.
El triunfo fue para el cordobés Juan Carlos Noriega, reconocido jockey argentino, quien montó a Solicitadísimo y logró quedarse con el trofeo principal de la tarde. Noriega, con una extensa trayectoria en el turf nacional, llegó a San Juan especialmente para disputar esta competencia.
El evento contó con la presencia de autoridades provinciales, la actuación de la Banda de Policía y un espacio con artesanos, comidas típicas y un stand de promoción del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La entrada general tuvo un valor de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres.
Con este resultado, el Clásico Domingo Faustino Sarmiento cerró su 72° edición, consolidándose como la cita más importante del calendario hípico en San Juan.
