El conflicto histórico entre Soledad Aquino y Paula Robles, la segunda esposa de Marcelo Tinelli, ha resurgido en medio de un escándalo familiar que involucra a sus hijas, Juana y Candelaria Tinelli. El enfrentamiento ha logrado dividir al clan Tinelli.

La chispa que encendió la nueva disputa fue un mensaje explosivo que Soledad Aquino publicó en redes sociales, en respuesta a las amenazas denunciadas por su hija Juanita. Aquino fue contundente al referirse a Paula Robles (madre de Juana): “No pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío… No tengo la más mínima idea… la mamá no es digna de mi afecto y cariño…”. Además, hace unas semanas, Soledad volvió a apuntar contra Robles repitiendo la frase: “La mamá de Juana no es digna de mi afecto y cariño. Perdonar es divino, y yo soy católica, pero una cosa es perdonar y otra es querer”.

Detrás de esta frase se esconde una historia de "broncas" que comenzó a principios de los años 90, a pesar de que ya han pasado más de tres décadas desde que Soledad Aquino y Marcelo Tinelli formaron pareja.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli se casaron tras un intenso noviazgo, habiendo él dado sus primeros pasos en televisión. En 1988 nació Micaela y en 1990, Candelaria. Sin embargo, durante el auge de Ritmo de la Noche a comienzos de los 90, apareció Paula Robles, quien era bailarina del programa.

Según Aquino, la llegada de Robles fue el principio del fin. Soledad relató que sintió “la puñalada en el pecho” porque Paula “llegó a la vida de Marcelo cuando todavía estábamos juntos”. Aquino conocía a Robles, ya que la veía “todo el día,” charlaban e incluso le convidaba cigarrillos.

El divorcio de Aquino y Tinelli se concretó en 1993, e inmediatamente después, Tinelli blanqueó su romance con Paula Robles, con quien se casó en 1997. Aquino revivió ese dolor en entrevistas, recordando el momento en que Marcelo le dijo que ya no la amaba. Ella incluso reconoció que en su momento fue “una guacha con ella, no la dejaba entrar al cumpleaños de las chicas”.

Años más tarde, el resentimiento se mantuvo. Cuando le preguntaron si Paula había “destrozado su familia,” Soledad contestó: “Es fuerte lo que decís, pero sí”. En 2024, Soledad reaccionó con aplausos y corazones a un comentario en Instagram que decía: “Perdón, pero odié a Paula en su momento”.