La China Suárez visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, para promocionar su próximo estreno actoral y para dialogar sobre su historia de amor con Mauro Icardi. El futbolista también se unió a la entrevista.

Durante la conversación, ambos hablaron de diversos temas, incluyendo cuándo comenzaron a salir. Respecto a planes de boda, la actriz aclaró que "primero se tiene que divorciar", haciendo referencia a su vínculo anterior con Wanda Nara. Contaron que el divorcio se concretaría en marzo de 2026.

Publicidad

El punto más candente de la entrevista surgió al hablar sobre la serie que la actriz está por estrenar. La China Suárez comentó que la serie tiene "escenas fuertes" y que Mauro estaba "ansioso por verla".

Icardi, por su parte, reveló su incomodidad: "Vi los primeros tres capítulos y ya aparece desnuda, no sé cómo sigue después". Mario Pergolini interrumpió la conversación para señalar que la situación del jugador de fútbol "no debe ser fácil".

Publicidad

Suárez rápidamente intentó aclarar que Icardi ya la conoce y que ella "no es que hice muchos infantiles," sino que generalmente suele estar en "bol***".

Sin embargo, Icardi fue "FIRME" y le blanqueó a Pergolini la exigencia que le hizo a la actriz para evitar problemas en la pareja. Subrayó que si bien esas escenas no le gustan, lo bueno es que ella las hizo antes de estar con él. Icardi enfatizó: "porque por ejemplo, esas cosas no me gustan y se lo deje claro el primer día".

Publicidad

El jugador reiteró que "De entrada le advertí que soy celoso". El futbolista tuvo que ver el adelanto de la serie junto a la actriz. Subrayó que, en ese mismo momento, cuando recién estaban comenzando, le dijo: "a mí esto no me gusta".

La actriz admitió que Icardi hace bien en "no caratear" (no fingir) la situación, pero reconoció que es "difícil". Suárez incluso confesó que a ella también le costaba ver este tipo de escenas cuando sus exparejas, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, las hacían. La actriz terminó la conversación con una frase categórica: "Nunca más un actor".