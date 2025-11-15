La China Suárez se encuentra nuevamente bajo la lupa pública. Tras regresar a la Argentina junto a Mauro Icardi para cumplir compromisos profesionales, la actriz se sentó en el living de Mario Pergolini y ofreció frases picantes sobre su romance con el futbolista y la histórica "guerra" que mantiene con Wanda Nara.

Aunque la actriz intentó no profundizar demasiado en el enfrentamiento con Wanda, sí hizo alusión al hate (odio) que recibe en las redes sociales. Si bien la China ha demostrado que las críticas no la afectan significativamente, el factor clave de preocupación reside en cómo este constante escarnio mediático impacta en sus hijos.La actriz contó en detalle la particular conversación que tuvo con Magnolia, la hija que tiene en común con Benjamín Vicuña. Este relato expone cómo los menores procesan todo lo que se dice sobre su madre en las redes y los medios.

Publicidad

Según relató la China, Magnolia vio un video donde un youtuber analizaba el fenómeno del hate en las redes y se sinceró con su mamá. La niña le hizo una pregunta directa e incómoda: "‘¿a vos no te molesta que te digan cosas feas?’". Con esto, la actriz intentó explicar que, por más que se intenten tomar precauciones, la información y el odio "llega a oídos de todos".

La China Suárez intentó dar una respuesta lo más contenedora posible a su hija. La actriz le contestó a Magnolia que eso "a todo el mundo le pasa". Sin embargo, enfatizó que ella era feliz porque ama a sus hijos y ellos la aman, y "eso es lo único que me importa". Esta pregunta fue catalogada como posiblemente una de las más incómodas que le han hecho sus hijos, en medio de sus constantes escándalos, incluyendo la pelea con Wanda.