La foto de L-Gante "robando" la moto de un policía

L-Gante "no gana para disgusto". El artista se encuentra intentando resolver una situación contractual con su exmanager, Maxi El Brother, y además está atendiendo recuperar su patrimonio, ya que, según la fuente, "no le quedó nada". En medio de esta inestabilidad, se conoció una foto que lo complica aún más judicialmente.

El cantante se encuentra bajo una intensa vigilancia legal. La causa por amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de estupefacientes que lo llevó a estar 100 días preso en 2023 lo obliga a "hacer buena letra para no regresar tras las rejas".

Publicidad

La nueva situación que lo compromete ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando L-Gante participó en la Fiesta de la Primavera en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, donde había asistido para dar un show gratuito.

Según la denuncia, al salir del evento, L-Gante fue señalado por el presunto robo de una moto a un policía. Se detalla que hizo "unos metros en una moto policial, hasta que lo detuvieron". La imputación que pesa actualmente sobre el artista es por el delito de “hurto en grado de tentativa”. Aunque la fuente califica este delito como "menor", subraya que puede generar serias complicaciones para el cantante, dada la condena de 3 años en suspenso que ya tiene.

Publicidad

En medio de la polémica, la cuenta El Ejercito de LAM compartió la foto clave. En la imagen se lo puede ver a L-Gante subido a la moto en cuestión, con una sonrisa. Lo acompaña un policía sentado "atrás de él". La fuente aclara que esta escena se dio precisamente cuando L-Gante frenó y el uniformado "tomó la decisión para que no se volviera a escapar".