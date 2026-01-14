Al menos dos personas murieron este miércoles como consecuencia de ataques con drones atribuidos al Ejército de Ucrania contra distintas regiones de Rusia, según denunciaron autoridades locales rusas. Los hechos se produjeron en las regiones de Rostov y Bélgorod, en un nuevo episodio de la guerra iniciada en febrero de 2022 tras la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de la ciudad de Rostov del Don, Alexander Skriabin, informó a través de su canal de Telegram que “el ataque enemigo de la pasada noche ha dejado un muerto”, y señaló que las autoridades trabajan para identificar a la víctima. De acuerdo con el funcionario, el ataque provocó daños en múltiples edificios de apartamentos y generó un incendio en una zona industrial, causado por la caída de restos de drones interceptados por las defensas aéreas.

Ante la magnitud de los daños, Skriabin anunció la declaración del estado de emergencia en el distrito afectado. Además, indicó que se conformarán comisiones especiales para calcular las pérdidas materiales y avanzar en el pago de compensaciones y ayudas a los damnificados.

En paralelo, el gobernador de la región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, denunció la muerte de una mujer luego de que un dron impactara contra un vehículo en la localidad de Zozuli. El funcionario calificó el hecho como “otro ataque terrorista por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas”. Según precisó, el conductor del automóvil resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que expresó sus “sinceras condolencias” a los familiares y allegados de la víctima fatal.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los sistemas de defensa aérea lograron derribar más de 50 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas. Según el parte oficial, 25 de los aparatos fueron neutralizados en la región de Rostov y 19 en Stavropol.

El informe agrega que otros cinco drones fueron destruidos en Briansk, mientras que uno fue interceptado en cada una de las regiones de Bélgorod, Krasnodar y Kursk. Además, se reportó el derribo de tres aparatos no tripulados en la península de Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014, una medida que no es reconocida por la comunidad internacional.

Los ataques con drones sobre territorio ruso reflejan una escalada del conflicto que, a casi cuatro años de su inicio, continúa cobrando víctimas civiles y profundizando la tensión entre Moscú y Kiev, sin señales claras de una salida diplomática en el corto plazo.