La tensa relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos insólitos, y esta vez el foco de la discordia es la millonaria colección de carteras de la empresaria que quedaron en la mansión que compartían en Turquía.

Wanda, conocida por su pasión por los accesorios de lujo y poseedora de piezas de marcas exclusivas y alto valor, lleva meses intentando recuperar sus pertenencias. Sin embargo, el futbolista del Galatasaray parece tener una reticencia particular a desprenderse de los preciados bolsos, a pesar de que ya iniciaron vidas separadas.

Publicidad

En una reciente aparición pública, la mediática argentina reveló la asombrosa excusa que Icardi le pone cada vez que le reclama que le envíe sus carteras de vuelta. "Le pido que me las mande y me dice que no tiene con quién", contó Wanda, con una mezcla de fastidio e incredulidad, a un medio de espectáculos.

Esta justificación resulta particularmente llamativa considerando el entorno del futbolista y las facilidades logísticas que ambos manejan. "¡Me dice que las tiene que llevar a Ezeiza y no tiene quién se las lleve!", insistió la empresaria, visiblemente molesta por la situación que considera una "picardía" o un intento más de entorpecer la división de bienes.