Economía

La industria registró un leve repunte en agosto tras dos meses de caída

El índice de producción industrial avanzó 0,6% en comparación con julio, luego de dos fuertes bajas consecutivas. Sin embargo, cayó 4,4% interanual.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
De las dieciseis divisiones de la industria manufacturera, quince presentaron caídas interanuales. Foto: Gentileza

La actividad industrial argentina mostró en agosto un leve repunte del 0,6% mensual, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro significó una tenue recuperación luego de dos meses consecutivos de caída en la producción manufacturera.

Pese a esta mejora respecto de julio, el Índice de Producción Industrial (IPI) marcó una baja del 4,4% en la comparación interanual, lo que refleja el impacto que todavía persiste sobre varios sectores productivos. No obstante, en el acumulado de los primeros ocho meses de 2025, el indicador mantiene un crecimiento del 4,4% frente al mismo período del año pasado.

De las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera, quince mostraron retrocesos interanuales. Las caídas más pronunciadas se observaron en Productos de metal (-18%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%) y Alimentos y bebidas (-2,3%).

El único sector que logró escapar a la tendencia negativa fue Refinación de petróleo, que registró un leve avance gracias a la estabilización en la producción y las exportaciones del rubro.

