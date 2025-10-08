El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 503 de la Ruta 11, en la zona del Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) 601. La visibilidad era buena y se investigan los motivos por los cuales el vehículo, un Ford Ka, se despistó y terminó colisionando contra la columna, quedando partido por la mitad.

El menor de dos años falleció en el acto, mientras que su madre, de 32 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada en estado delicado.

Publicidad

En el lugar trabajaron distintas ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, junto a personal de Rescate, Bomberos y Policía. La Fiscalía de Delitos Culposos estará a cargo de la investigación sobre el accidente.

Por seguridad, la Ruta 11 permanece cortada en sentido hacia Mar del Plata, mientras que se habilitó un contracarril para desviar la circulación vehicular.