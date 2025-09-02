La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento prepara una nueva edición de su maratón solidaria, “La Industrial corre 5K”, que ya se ha convertido en una tradición para alumnos, docentes, familias y toda la comunidad educativa. “Es la quinta edición y representa la continuidad de una actividad que comenzó hace algunos años con distintos nombres, pero siempre con el mismo espíritu de encuentro y solidaridad”, explicó Gisella Suligoy, docente y organizadora del evento.

La carrera se realizará el sábado 14 de septiembre, con largada desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a las 10 de la mañana. El recorrido, de 5 kilómetros, será por avenida Ignacio de la Roza hasta El Palomar. “Elegimos un circuito sencillo, sin complicaciones, para que todos puedan participar y disfrutar”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves previo a la competencia, a través de la página web de la escuela. “Por una cuestión de seguros debemos cerrar el registro el jueves a la medianoche. El año pasado incluso hubo gente que quiso sumarse el mismo día, pero no fue posible incluirlos porque no contaban con cobertura”, recordó.

La convocatoria viene creciendo cada año, acompañando la popularidad del running en la provincia. En la última edición, la organización debió poner un límite de 1.200 participantes. “Nos sorprendió la respuesta y la energía de la gente. Al finalizar, compartimos frutas y un desayuno, y eso también requiere una previsión acorde al número de inscriptos”, comentó la docente.

Aunque la inscripción es gratuita, se solicita una colaboración voluntaria destinada a mejorar los recursos de la institución. “El año pasado, gracias al aporte de los corredores, pudimos comprar unas 40 pelotas para el departamento de Educación Física. A veces no dimensionamos que un solo balón puede pasar por cien manos en una semana, por eso esta ayuda es tan valiosa”, explicó Suligoy.

Finalmente, la organizadora invitó a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa: “Es una oportunidad para compartir un momento deportivo y, al mismo tiempo, contribuir con la escuela. La carrera se ha convertido en un símbolo de unión y compromiso con la educación”.