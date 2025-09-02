Provinciales > El 14 de septiembre
La Industrial organiza una maratón 5K para recaudar fondos
La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento prepara una nueva edición de su maratón solidaria, “La Industrial corre 5K”, que ya se ha convertido en una tradición para alumnos, docentes, familias y toda la comunidad educativa. “Es la quinta edición y representa la continuidad de una actividad que comenzó hace algunos años con distintos nombres, pero siempre con el mismo espíritu de encuentro y solidaridad”, explicó Gisella Suligoy, docente y organizadora del evento.
La carrera se realizará el sábado 14 de septiembre, con largada desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a las 10 de la mañana. El recorrido, de 5 kilómetros, será por avenida Ignacio de la Roza hasta El Palomar. “Elegimos un circuito sencillo, sin complicaciones, para que todos puedan participar y disfrutar”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves previo a la competencia, a través de la página web de la escuela. “Por una cuestión de seguros debemos cerrar el registro el jueves a la medianoche. El año pasado incluso hubo gente que quiso sumarse el mismo día, pero no fue posible incluirlos porque no contaban con cobertura”, recordó.
La convocatoria viene creciendo cada año, acompañando la popularidad del running en la provincia. En la última edición, la organización debió poner un límite de 1.200 participantes. “Nos sorprendió la respuesta y la energía de la gente. Al finalizar, compartimos frutas y un desayuno, y eso también requiere una previsión acorde al número de inscriptos”, comentó la docente.
Aunque la inscripción es gratuita, se solicita una colaboración voluntaria destinada a mejorar los recursos de la institución. “El año pasado, gracias al aporte de los corredores, pudimos comprar unas 40 pelotas para el departamento de Educación Física. A veces no dimensionamos que un solo balón puede pasar por cien manos en una semana, por eso esta ayuda es tan valiosa”, explicó Suligoy.
Finalmente, la organizadora invitó a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa: “Es una oportunidad para compartir un momento deportivo y, al mismo tiempo, contribuir con la escuela. La carrera se ha convertido en un símbolo de unión y compromiso con la educación”.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.