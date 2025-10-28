Cultura y Espectáculos > Inesperado
La Joaqui tuvo una crisis de nervios en MasterChef por no lograr lo que le pidieron
POR REDACCIÓN
La adrenalina y la presión de las cocinas de MasterChef Celebrity le jugaron una mala pasada a La Joaqui. En una de las últimas galas, la reconocida artista de RKT vivió un momento de profunda angustia que la llevó a un quiebre emocional ante las cámaras, exclamando un desesperado: "¡Me quiero ir!"
El episodio ocurrió durante un desafío de alta complejidad, donde la necesidad de terminar el plato a tiempo y la dificultad de la consigna superaron a la participante. La Joaqui, visiblemente desbordada, comenzó a manifestar signos de un ataque de pánico que la inmovilizó por completo. A pesar de los intentos de sus compañeros por asistirla, la cantante solo acertaba a decir que quería abandonar la competencia.
"No puedo. De verdad, me quiero ir," se la escuchó decir, mientras se tomaba la cabeza con frustración.
La situación no pasó inadvertida para el jurado, que debió intervenir para intentar calmarla y reencauzarla. Sin embargo, la crudeza de la escena rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el drama se convirtió en comedia digital.
El Aluvión de Memes que Invadió Twitter
