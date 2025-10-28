Detuvieron a dos tíos de Emir Barboza por amenazas

Dos familiares de Emir Barboza, el niño de siete años que murió tras recibir un disparo en medio de una pelea en el barrio Valle Grande, fueron detenidos este martes 28 de octubre de 2025 por la mañana en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

Según confirmaron fuentes judiciales, los aprehendidos son dos tíos de Emir, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Los procedimientos se realizaron en casas del barrio Valle Grande y en otros domicilios vinculados a la causa.

El fiscal Alejandro Mattar, quien lleva adelante la investigación, brindó detalles en rueda de prensa sobre los operativos: “Esta mañana hemos realizado allanamientos en la zona del barrio Valle Grande y otros domicilios donde figuraban denuncias. Han dado resultado negativo en cuanto a armas de fuego y positivo en cuanto a detenciones. Estamos realizando tareas investigativas”, indicó.

El fiscal precisó que los procedimientos estuvieron orientados a esclarecer las amenazas cruzadas entre las familias Barboza y Carrizo, en medio del conflicto que derivó en la tragedia. “En principio son amenazas contra la vida de las personas. Había una suposición de uso de arma de fuego y es lo que hemos tratado de verificar en el lugar”, explicó Mattar.

En total, se efectuaron más de 10 allanamientos, durante los cuales no se hallaron armas, pero sí se secuestraron teléfonos celulares que serán analizados en las próximas horas.

Los dos tíos detenidos serán formalizados en audiencia por el Ministerio Público Fiscal, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en la muerte del pequeño Emir.