El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, reafirmó su compromiso con la obra pública y la construcción de viviendas en la provincia. En el marco del operativo "San Juan Cerca" realizado este martes 28 de octubre de 2025 en el departamento Ullum, el mandatario aseguró que “de acá a fin de año se entregará un barrio por semana” y que en 2026 se mantendrá el ritmo de inversión estatal en infraestructura.

“Vamos a cumplir con la palabra: un barrio por semana hasta fin de año. Y el año que viene seguiremos trabajando para que la obra pública no decaiga, porque eso nos permite mantener y generar empleo”, sostuvo Orrego ante la prensa.

El gobernador recordó que en 2024 la provincia aumentó un 40% la construcción de viviendas respecto del año anterior, pasando de 1.000 a 1.411 casas, y remarcó que el objetivo para el próximo año será “cumplir el 100% de lo estipulado” en materia habitacional.

Publicidad

Orrego firmando el acta de la escuela donde se realizó el abordaje para la agente de Ullum. Foto DIARIO HUARPE.

Durante su visita a Ullum, Orrego estuvo acompañado por el intendente local, David Domínguez y el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, en una nueva jornada del operativo "San Juan Cerca", que busca acercar los servicios del Estado a los distintos departamentos.

“Esto lo estamos haciendo en todos los rincones de San Juan, desde Mogna hasta Marayes. Nos gusta estar cerca de la gente, escuchar sus problemas y dar respuestas rápidas. Así se toman mejores decisiones”, explicó el mandatario.

El gobernador también destacó los avances energéticos de la provincia y subrayó la importancia de la laminadora de silicio que llegará desde Chile en 2025, un proyecto que calificó como “un antes y un después” para la industria local.

Publicidad

“San Juan es el principal productor de energía fotovoltaica del país, con más de 400 megawatts generados. Con la llegada de la laminadora vamos a poder fabricar celdas y, en el futuro, paneles solares propios. Eso nos pone en un lugar de protagonismo”, afirmó.

Marcelo Orrego durante la realización del programa "San Juan Cerca" en Ullum. Foto DIARIO HUARPE.

En otro tramo de su discurso, Orrego repasó las obras viales en ejecución, entre ellas la pavimentación de calle Lemos y Meglioli en Rawson, financiadas con fondos provinciales. “Cumplimos con cada compromiso, como lo hicimos con Libertador en Capital, con avenida de Los Ríos en Caucete y con Pellegrini en Santa Lucía”, remarcó.

Publicidad

Finalmente, el mandatario aseguró que la obra pública seguirá siendo un pilar de su gestión, especialmente en áreas clave como educación, salud y seguridad.