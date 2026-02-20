En las horas posteriores a la explosión de un artefacto que estaba oculto dentro de una encomienda en la Escuela Superior de Gendarmería, en el centro porteño, se viralizaron imágenes de uno de los cuatro gendarmes que resultaron heridos al manipular la carta bomba, mostrando el impacto físico del ataque en el efectivo que fue trasladado al Hospital Argerich para recibir atención médica.

Las lesiones que recibió uno de los gendarmes heridos. (Gentileza)

El incidente ocurrió este viernes al mediodía en el piso 11 del edificio ubicado sobre Avenida Paseo Colón al 500, donde personal de la fuerza abrió un paquete que había sido recibido y guardado en la institución durante varios meses; al abrirlo, una detonación causó lesiones a los agentes presentes.

Según los partes oficiales, de los cuatro heridos, dos fueron trasladados al hospital con quemaduras y otros dos recibieron atención en el lugar o asistencia con oxígeno, y todos se encuentran fuera de peligro.

La difusión de las fotografías del gendarme lesionado se suma al material gráfico que circula sobre el episodio: también se conocieron imágenes de los restos del artefacto y de la escena posterior a la detención, donde se observan restos del paquete esparcidos en escritorios y el piso.

El hecho generó un amplio operativo de seguridad con la evacuación preventiva del edificio y la intervención de equipos periciales de explosivos, además de poner en marcha una investigación judicial para determinar el origen de la carta bomba, quién fue el destinatario (presuntamente el excomandante mayor Diego Gasparutti) y por qué el paquete permaneció tanto tiempo en la sede.

Si bien no hay identificados responsables ni una motivación clara, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer si se trató de un atentado dirigido o un envío criminal específico, y se continúan analizando otras encomiendas que fueron retiradas del lugar por precaución.