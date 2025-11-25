La presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, Tamara Boggian, reveló los impactantes números del último fin de semana largo, un período que transformó la provincia en un hervidero de visitantes y dejó al sector con una "satisfacción real", pese a la falta de cifras exactas en algunos destinos clave.

La ocupación hotelera en San Juan rozó la excelencia, impulsada por una confluencia de eventos masivos y la propia antesala de la celebración más importante de la provincia. Tamara Boggian detalló a DIARIO HUARPE el fenómeno: "el fin de semana largo, propiamente dicho, fue excelente, tuvimos aproximadamente un 80%."

Este pico de actividad no fue casual, sino la consecuencia de una estrategia de eventos bien aceitada. Según Boggian, el éxito de la convocatoria se explica porque "esto está relacionado con el evento que tuvimos de rugby y el fórum de la Fiesta Nacional del Sol y la Fiesta Nacional del Sol, propiamente dicho, con los invitados, los artistas."

Aunque la dirigente no pudo ofrecer números "concretos" de los departamentos alejados, sí confirmó que la afluencia fue "buena" y destacó a los más elegidos por los turistas: Valle Fértil, Barreal y Rodeo.

El balance final de Boggian refleja el optimismo generalizado en el sector: "Desde el sector estamos realmente contentos."