Este jueves se presentó la 41° edición Vuelta a San Juan. El secretario de Deportes de San Juan, Pablo Tabachnik, destacó la importancia del evento y subrayó el valor deportivo, turístico y social que representa para la provincia.

La presentación de la Vuelta a San Juan estuvo encabezada por Pablo Tabachnik, secretario de Deportes. (FOTO DIARIO HUARPE)

Durante sus declaraciones, Tabachnik remarcó que la Vuelta es uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario sanjuanino y una política sostenida por el Gobierno provincial. “Para nosotros es muy importante que los ciclistas sanjuaninos, nuestros deportistas y nuestros equipos puedan ser protagonistas de estos eventos. Todo eso forma parte de una gestión que entiende al deporte como una política de Estado”, afirmó.

El funcionario señaló que esta será la tercera edición de la Vuelta a San Juan organizada por la actual gestión, del gobernador Marcelo Orrego, y puso el acento en el trabajo integral que involucra a todas las áreas del deporte. Además, destacó el impacto que genera la competencia en la imagen de la provincia ante los equipos visitantes. “Queremos que los equipos continentales e internacionales se lleven una gran impresión de San Juan, mostrar nuestra provincia en más de 200 kilómetros de recorrido por los 16 departamentos”, sostuvo.

Los trofeos fueron exhibidos en la presentación de la Vuelta a San Juan. (FOTO: DIARIO HUARPE)

En ese sentido, Tabachnik resaltó el acompañamiento constante del público sanjuanino al ciclismo, una de las disciplinas más arraigadas en la identidad local. “Año tras año el público acompaña y deja esa postal hermosa que caracteriza a la Vuelta a San Juan”, expresó.

Consultado sobre el impacto turístico, el secretario explicó que aún no hay cifras concretas, aunque adelantó que el movimiento es significativo. “Los números se podrán revisar al finalizar la Vuelta, pero sabemos que llegan muchos visitantes que acompañan a los equipos. Hay delegaciones de Colombia, Brasil y también mucha gente de otras provincias”, indicó.

Si bien la competencia no integra el calendario oficial de la UCI, Tabachnik remarcó su carácter internacional. “La Vuelta a San Juan es una Vuelta Internacional por su estructura y logística. Apostamos a tener el mismo nivel organizativo que cualquier gran vuelta del mundo, y por la importancia del ciclismo en San Juan, es la más emblemática del país”, afirmó.

Finalmente, llevó tranquilidad a la comunidad respecto a los cortes de calles y rutas que demandará la competencia. Explicó que serán programados y anunciados con anticipación, y que se trabajará para que sean lo más breves posible. “Pedimos paciencia y comprensión, y que disfruten de este hecho deportivo tan importante para la provincia, que deja en claro que el deporte es una política de Estado y vale la pena vivirlo”, concluyó.