El reciente blanqueo de la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles no ha pasado desapercibido en el mundo del espectáculo, y las repercusiones no han sido solo de felicitaciones. La periodista y panelista Pochi (creadora de la cuenta Gossipeame) lanzó una dura advertencia a la empresaria, poniendo el foco en el historial y el entorno del hombre que la acompaña.

En el programa Puro Show, la especialista en chimentos se mostró preocupada por la exposición de Wanda junto a Migueles, quien en las últimas semanas fue objeto de atención mediática no solo por su romance, sino también por sus actividades económicas.

"Yo a Wanda le diría que tenga muchísimo cuidado. Él está involucrado en temas un poco turbios. Si bien no está imputado en ninguna causa, su nombre se menciona en investigaciones que lo vinculan con Elías Piccirillo (ex pareja de Jésica Cirio), por una agencia de cambio y temas que están siendo revisados por el Banco Central", comenzó Pochi, haciendo referencia a reportes que indican que Migueles es una "persona de interés" en la investigación que involucra a Piccirillo.

La panelista enfatizó que, más allá de los rumores y las especulaciones sobre la vida amorosa de la conductora, hay cuestiones serias que merecen su atención. "Wanda tiene una imagen, es la cara de varias marcas, y si bien el amor es el amor, debería ser más cautelosa con quién se muestra públicamente y quién está cerca de sus hijos. Yo, personalmente, le diría que tenga mucho, mucho cuidado, sobre todo porque la Justicia y el BCRA lo están investigando", cerró de forma categórica.