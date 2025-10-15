Este miércoles, Israel identificó tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados por Hamas la noche del martes, en medio de negociaciones tensas sobre el cumplimiento del alto el fuego en la Franja de Gaza. Se desconoce la identidad del cuarto cadáver, mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la información del Foro de Familias de Rehenes, los cuerpos corresponden a: Uriel Baruch, secuestrado del festival de música Nova durante el ataque inicial de Hamas el 7 de octubre de 2023; Tamir Nimrodi, miembro del organismo de defensa israelí capturado en el cruce fronterizo de Erez; y Eitan Levi, secuestrado mientras llevaba a un amigo al kibutz Be’eri.

El primer ministro Benjamín Netanyahu exigió que Hamas cumpla con los compromisos del alto el fuego propuesto por Estados Unidos, que incluía la devolución de todos los rehenes, vivos y fallecidos, antes de un plazo que expiró el lunes. “No vamos a ceder en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta traer al último rehén fallecido”, declaró Netanyahu.

Según el acuerdo, si la entrega completa no se realizaba, Hamas debía proporcionar información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible. La primera fase del alto el fuego ya permitió la liberación de 20 rehenes vivos por parte de Hamas y aproximadamente 2.000 prisioneros por Israel.

A pesar de ello, familias y partidarios de los rehenes expresan consternación ante la demora en la entrega de los 28 rehenes muertos. Hamas y la Cruz Roja han señalado que la recuperación de restos se complica por la devastación en Gaza, y que algunos cuerpos se encuentran en zonas controladas por tropas israelíes.

Hasta la noche del martes, Hamas había liberado cuatro cuerpos y entregado otros cuatro más tarde, mientras los equipos israelíes continúan con la identificación y repatriación de los fallecidos, manteniendo la tensión en un contexto humanitario y diplomático delicado.