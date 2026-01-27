Hablaron los padres que secuestraron a cuatro hermanos: "Fue para protegerlos"

La detención de los progenitores de los cuatro menores desaparecidos en Santa Lucía el pasado 21 de enero ha dado un giro tras la intervención de su defensa técnica. Los niños, de entre 4 y 8 años, fueron localizados por personal de la Comisaría 2ª el lunes por la mañana, luego de haber sido buscados intensamente tras salir del domicilio de su tía en Villa Alba.

Según el abogado Franco Vázquez, el accionar de sus clientes "fue para protegerlos" ante supuestos maltratos físicos. El letrado sostuvo: “Ellos niegan que la situación haya sido violenta, como se contó. Explican que fueron a buscarlos porque la tía los habría golpeado, cuando debía cuidarlos”.

Actualmente, los padres enfrentan imputaciones por desobediencia a una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, cargos que la defensa cuestiona y exige probar en la investigación dirigida por el fiscal Roberto Ginsberg. Respecto a las acusaciones de violencia, Vázquez expresó: “Eso tendrá que ser demostrado”.

Además, argumentó que “a priori no existía una orden judicial que impidiera el contacto de la madre con los niños”, señalando la vigencia de un régimen de visitas y sugiriendo que el caso debe abordarse en la Justicia de Familia.

Se espera una audiencia de formalización y una posible Cámara Gesell para esclarecer los hechos ocurridos mientras los niños estaban bajo la tutela dispuesta por el juez Esteban De la Torre.