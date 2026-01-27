Phil Collins, figura central de Genesis y de la música de los años 80, atraviesa una etapa de profundos desafíos físicos a sus 74 años. Desde una lesión en las vértebras de la zona superior del cuello sufrida en 2007 durante una gira, su vida personal y profesional dio un giro radical debido a daños neurológicos persistentes que afectaron su movilidad y su capacidad para tocar instrumentos.

Sobre el alcance de estas complicaciones, el artista confesó en el podcast Eras de la BBC: “Todo lo que podía salir mal me salió mal”. Tras someterse a cinco intervenciones quirúrgicas en sus piernas, hoy solo una de sus rodillas funciona con normalidad, lo que lo obliga a depender de una enfermera residente las 24 horas y de apoyos externos para cualquier desplazamiento en su hogar. “Puedo caminar, aunque con ayuda, muletas o lo que sea”, reconoció el músico según declaraciones difundidas por Variety e The Independent.

Publicidad

Su ausencia tras la batería, elemento central de su identidad, ha sido uno de los impactos más duros. Collins, quien utiliza bastón desde 2015, debió delegar su puesto durante la última gira de Genesis por su incapacidad para permanecer de pie por periodos prolongados. En el documental Drummer First, compartió su sentir: “He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock”.

A pesar de haber enfrentado hospitalizaciones recientes por caídas, accidentes y cirugías programadas, su representante desmintió versiones sobre un ingreso a cuidados paliativos, aclarando que los procedimientos buscan mejorar su calidad de vida.

Publicidad

El compositor, que logró situar siete temas en el primer puesto del Billboard Hot 100, mantiene su vigencia y asegura sentirse "totalmente activo y saludable" tras lograr la sobriedad hace dos años. Con la firme convicción de regresar al estudio de grabación, Collins sentenció: “Tienes que empezar a hacerlo para ver si puedes lograrlo”.