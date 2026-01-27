El jefe de Alpine reveló por qué Colapinto tuvo un accidente en Barcelona

El trazado de Barcelona fue el escenario para el debut de Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1 con el nuevo modelo Alpine A526. Aunque el piloto argentino estuvo entre los primeros en salir a pista apenas el semáforo se puso en verde, su jornada sufrió una interrupción tras las dos horas iniciales de actividad.

El monoplaza experimentó un inconveniente técnico que obligó al piloto a detenerse, una situación que puso atento a todo el equipo y derivó en la primera bandera roja de estos ensayos, si bien el parate fue breve.

Steve Nielsen, el jefe británico de la escudería, aclaró la situación tras las pruebas: “Fue un primer día de pruebas típico. Experimentamos algunos problemas menores que nos retrasaron, pero son de esperar con un coche completamente nuevo”.

Sobre la estrategia de trabajo, Nielsen agregó que “en estos eventos, la tarea se centra principalmente en aprender y comprender, en lugar de apresurarse demasiado. Hoy hemos tomado la decisión de limitar alguna sesiones de entrenamientos”.

Para los próximos pasos, el equipo busca profundizar en el conocimiento del conjunto del auto durante esta semana. Al respecto, Nielsen concluyó: “Tenemos dos días más en el coche esta semana, que decidiremos en función de diversos factores, como el clima y las condiciones. Intentaremos maximizar nuestro tiempo en pista y seguir aprendiendo más sobre todo el conjunto”.