Una histórica tormenta invernal azotó gran parte de Estados Unidos desde el fin de semana y se intensificó durante el lunes, dejando un saldo de al menos 30 personas fallecidas, además de nevadas récord, acumulación de hielo, frío extremo y severas interrupciones en los servicios esenciales y el transporte.

El fenómeno climático afectó a extensas regiones del país, donde la acumulación de nieve superó los 30 centímetros y llegó hasta 50 centímetros al norte de Pittsburgh. En esa zona, las autoridades registraron sensaciones térmicas de hasta –31 °C, producto del ingreso de una potente masa de aire ártico que continuará generando temperaturas extremas en los próximos días. Los organismos meteorológicos no descartan la llegada de una nueva tormenta invernal en la costa este durante el próximo fin de semana.

Las consecuencias más graves se registraron en el sur del país, donde la acumulación de hielo provocó la caída de árboles y tendidos eléctricos. Según datos de poweroutage.com, más de 690.000 personas permanecieron sin suministro eléctrico durante la tarde del lunes. Amplias zonas del norte de Misisipi y sectores de Tennessee quedaron aisladas, con rutas bloqueadas y serias dificultades para la asistencia.

En el estado de Misisipi, las autoridades calificaron el evento como la peor tormenta de hielo desde 1994 y dispusieron la apertura de refugios de emergencia, donde se brindó abrigo, agua potable y generadores eléctricos a los damnificados.

El temporal también impactó con fuerza en el transporte aéreo y terrestre. De acuerdo con flightaware.com, más de 8.000 vuelos fueron cancelados y otros 11.000 sufrieron demoras en todo el país. Además, se registraron cierres de rutas, suspensión de clases y serias complicaciones en el tránsito en numerosas ciudades.

Las autoridades continúan evaluando los daños y reiteraron las recomendaciones a la población para evitar desplazamientos innecesarios, ante la persistencia de condiciones climáticas extremas.