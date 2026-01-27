Murió Alexis Ortega: voz de Spider-Man y actor en La casa de las flores

La comunidad artística mexicana despide a Alexis Ortega, actor de doblaje, teatro y televisión que falleció en la Ciudad de México a los 38 años. La noticia fue confirmada por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), que expresó: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”.

Conocido por ser la voz de Spider-Man (Peter Parker) en el MCU y pronunciar la mítica frase “No me quiero ir, señor Stark”, Ortega forjó una trayectoria polifacética. Prestó su voz a Tadashi Hamada (Grandes héroes), Ryan “Inside” Laney (Cars 3), Jack (Goldie y Osito), Chandler Hallow (MrBeast Gaming), Tobio Kageyama (Haikyuu!!), Inosuke Hashibira (Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles), Zenkichi Hasegawa (Persona 5 Strikers) y Yudal (Final Fantasy VII Remake).

Su versatilidad incluyó interpretar a Peter Parker en la serie animada de Spider-Man, Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes. Además, participó en Buscando a Dory, Rogue One: Una historia de Star Wars, Grandes amigos, Peppa, The Boys y el documental Beckham: Salva a nuestro equipo. Fue la voz de Flint en Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D. y Gideon LeMarchal en Revenge.

En producciones de cámara, destacó como Jorge “El Burro” Van Rankin en Luis Miguel: La Serie, Federico “DJ Freddy” Limantour en La casa de las flores, y tuvo roles en El candidato y Las viudas de los jueves. Su colega Lalo Garza manifestó: “Hace apenas 2 semanas estábamos trabajando juntos... ¡Qué terrible noticia! QEPD Alexis Ortega”.