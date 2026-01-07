El Ejecutivo municipal de Jáchal completó en las últimas horas una serie de designaciones estratégicas con la jura de tres nuevos funcionarios que se incorporaron formalmente al equipo de gobierno. El acto fue encabezado por el intendente Matías Espejo y permitió cubrir vacantes que se habían generado en áreas sensibles de la administración local.

Las incorporaciones apuntan a reforzar el funcionamiento interno del municipio, especialmente en sectores vinculados a la administración financiera y a la política social, dos ejes centrales para la gestión en el actual contexto económico y social del departamento.

En ese marco, Cristian Agudo asumió al frente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, área desde la cual tendrá a su cargo la coordinación de la política económica del municipio, la planificación presupuestaria y el ordenamiento de las cuentas públicas.

Por su parte, José Luis Aciar fue designado como nuevo director de Acción Social. Desde ese rol, deberá profundizar el trabajo territorial y fortalecer los programas de asistencia directa destinados a los sectores más vulnerables de Jáchal. La decisión responde a la necesidad de consolidar la presencia del Estado en los barrios y de optimizar la articulación con otras áreas del municipio.

La tercera designación corresponde a la Tesorería Municipal, que quedó a cargo de María José Pérez Tapia. Desde allí será responsable del manejo, control y custodia de los fondos públicos, una función central para asegurar la transparencia y la correcta administración de los recursos.

Durante el acto, el intendente Espejo remarcó la importancia de estas incorporaciones y subrayó que los nuevos funcionarios llegan con el desafío de aportar eficiencia, compromiso y profesionalismo. En ese sentido, sostuvo que la conformación de equipos técnicos con formación específica es una condición indispensable para dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos.

Con estas juras, el gobierno municipal logró completar áreas que resultan fundamentales para el desarrollo de la gestión y para el cumplimiento de los objetivos trazados para esta etapa. Desde el Ejecutivo destacaron que la cobertura de las vacantes permitirá agilizar la toma de decisiones, fortalecer la administración y mejorar la atención a la comunidad.

La renovación de cargos se da en un momento en el que el municipio busca consolidar su estructura interna y avanzar con una agenda enfocada en la eficiencia administrativa y la contención social, dos aspectos que el intendente considera prioritarios para el presente período de gobierno.