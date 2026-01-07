El gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo energético con Venezuela que permitirá la venta autorizada de petróleo venezolano, tras años de sanciones y tensiones comerciales entre ambos países. El entendimiento representa un giro importante en la relación bilateral y en el acceso al crudo de Venezuela en el mercado global, particularmente hacia el mercado estadounidense.

Según el Fact Sheet publicado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, el acuerdo incluye la venta inicial de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que se comercializarán a precios de mercado, con los ingresos depositados en cuentas controladas por entidades estadounidenses antes de su distribución tanto a Estados Unidos como a Venezuela.

El plan, anunciado por el presidente estadounidense, contempla además la continuación de ventas de crudo de forma indefinida, bajo un esquema que incluye la reducción selectiva de sanciones petroleras para facilitar transporte y comercialización por canales autorizados.

Parte del entendimiento prevé que Estados Unidos suministre diluyente (crudo liviano) a Venezuela para mezclarlo con el crudo pesado venezolano (lo que facilita su transporte y procesamiento) y que compañías y servicios energéticos autorizados ayuden a modernizar y ampliar la producción petrolera venezolana.

La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que está negociando con Washington la venta de volúmenes de crudo, describiendo el diálogo como una transacción “estrictamente comercial” basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo, similar a los acuerdos vigentes con empresas internacionales como Chevron.

Fuentes internacionales mencionan que el anuncio también se da en el marco de cambios geopolíticos recientes, con Estados Unidos buscando una mayor influencia en la industria energética venezolana tras la debilitada producción y las restricciones que mantuvieron al país fuera de los principales mercados globales en los últimos años.

Este acuerdo energético marca un desplazamiento significativo de las políticas de sanciones hacia un enfoque de comercialización activa, lo que podría tener repercusiones en los flujos globales de petróleo y en las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos tras largos periodos de tensiones.