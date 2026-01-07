El presidente Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La visita está prevista para el viernes 16 de enero, en una de las noches de mayor convocatoria del tradicional evento.

El mandatario no estará presente en la jornada inaugural, que se realizará este jueves, como se había evaluado inicialmente. Sin embargo, sí asistirá dos días antes del cierre del festival, en una noche que tendrá como artista principal al Chaqueño Palavecino. En esa misma jornada también se anuncian presentaciones de El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Publicidad

El viaje marcará el regreso de Milei a suelo cordobés, provincia que visitó por última vez en diciembre de 2025. La presencia del jefe de Estado se dará en un distrito gobernado por Martín Llaryora, con quien mantiene un vínculo institucional.

La visita fue anticipada por el propio Presidente a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó que Córdoba será una de las próximas provincias de su agenda territorial. En el mismo intercambio, Milei señaló que también tiene prevista una bajada a la provincia de Buenos Aires.

Publicidad

Según el esquema de trabajo de La Libertad Avanza, el oficialismo prevé realizar recorridas periódicas por distintas provincias con la presencia del Presidente, como parte de una estrategia de fortalecimiento territorial. En el caso de Córdoba, no se informaron actividades partidarias paralelas a la asistencia al festival.

Además del viaje a Jesús María, Milei tiene previsto trasladarse durante enero a Mar del Plata, donde participará de una actividad abierta al público, y también asistir al Foro Económico Mundial, que se desarrollará en la ciudad suiza de Davos entre el 18 y el 23 de este mes. Allí compartirá agenda con líderes políticos y empresarios de distintos países.