Con la llegada de los días de lluvia y el aumento de las temperaturas, el Ministerio de Salud reforzó las acciones de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Las autoridades sanitarias recordaron que cualquier recipiente que acumule agua puede convertirse en un foco de reproducción.

Entre las principales medidas, se reiteró la importancia de dar vuelta, tapar o eliminar botellas y recipientes en desuso. El agua estancada facilita la colocación de huevos y acelera el ciclo de reproducción del mosquito, por lo que se recomienda revisar estos objetos después de cada lluvia.

También se indicó desagotar periódicamente el agua de condensación de los aires acondicionados, cepillar y renovar a diario el agua de los bebederos de mascotas y floreros, y mantenerlos siempre limpios. Estas acciones simples ayudan a cortar el desarrollo del insecto en el ámbito domiciliario.

Las recomendaciones incluyen además revisar patios y jardines, controlar la acumulación de agua en hojas de plantas y mantener el pasto corto, ya que los espacios húmedos y con vegetación alta funcionan como refugio para el mosquito.

Desde el área de Salud remarcaron que la prevención comienza en los hogares y que la participación de la comunidad es clave para reducir riesgos. Las acciones cotidianas, especialmente durante los períodos de lluvia, resultan determinantes para cuidar la salud de la población y evitar la propagación de enfermedades.