El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró este miércoles un acuerdo de financiamiento por US$ 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales de primera línea, en una operación de tipo Repo a 372 días que permitirá al Gobierno contar con dólares en la antesala de vencimientos de deuda por alrededor de US$ 4.200 millones.

Según fuentes financieras, las entidades que aportaron los fondos bajo este esquema fueron Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs, cada una con distintos aportes al total de US$ 3.000 millones.

La operación se instrumentó con una tasa anual del 7,4% y un plazo de un año, y consistió en una repurchase agreement (Repo), un préstamo garantizado con títulos públicos como colateral que obliga al BCRA a recomprar esos activos en una fecha futura establecida.

Este acuerdo se inscribe en una serie de financiamientos con bancos internacionales en el último año, destinados a reforzar la liquidez en dólares y fortalecer las reservas ante grandes compromisos financieros externos.

El financiamiento obtenido permite completar los dólares necesarios para afrontar los pagos de capital e intereses que el Gobierno debe cumplir este viernes 9 de enero, según confirmaron las autoridades monetarias.