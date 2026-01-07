La actriz Griselda Siciliani rompió el silencio ante los intensos rumores de infidelidad que circulan sobre su pareja, el actor Luciano Castro, y ofreció su versión sobre la situación que copó las redes y los programas de espectáculos.

Consultada por el conflicto durante el programa Intrusos, Siciliani aseguró que “está todo re bien” y que ambos se encuentran juntos, relató la panelista Paula Varela al compartir un mensaje de la propia actriz, quien se encuentra junto a Castro en Mar del Plata. Esa declaración fue interpretada como una confirmación de que la pareja no habría terminado ni se habría quebrado por las versiones de infidelidad.

La controversia surgió en los últimos días cuando se filtraron audios y versiones sobre un posible encuentro entre Castro y una mujer extranjera (identificada como Sarah Borrell, una actriz y bailarina danesa residente en España) durante una estadía del actor en Madrid. En su relato, ella afirmó que Castro la besó tras conocerse en un restaurante, alimentando la ola de especulaciones en medios argentinos.

Los panelistas de espectáculos también difundieron mensajes de voz que supuestamente pertenecerían al actor, que lo muestran invitando a una reunión con la mujer en cuestión durante su estadía en España, lo que intensificó el foco mediático sobre el caso.

Pese a ello, Siciliani no rebatió públicamente las versiones ni entró en detalles, limitándose a enfatizar que su relación con Castro sigue firme. Ese gesto fue leído por algunos cronistas como una forma de desactivar el escándalo y bajar la tensión mediática alrededor de su vida privada.

Hasta el momento, ni Castro ni Siciliani ofrecieron declaraciones extensas adicionales sobre el tema, más allá de las señales compartidas en redes y en programas de espectáculos, mientras el ruido mediático continúa en los medios de farándula.