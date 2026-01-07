La tarde de este miércoles 7 de enero tomó por sorpresa a muchos sanjuaninos con una lluvia intensa que se hizo sentir en distintos puntos de la provincia. Tal como lo había anticipado la Dirección de Protección Civil, el agua llegó con fuerza y el mal tiempo se mantendrá durante la noche y la madrugada, bajo alerta amarilla por tormentas.

Según el parte oficial, las zonas alcanzadas por el alerta incluyen 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y sectores bajos de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los valores de precipitación, se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual. En los sectores de Alta Cordillera, las precipitaciones podrían darse principalmente en forma de granizo y/o nieve.

Desde Protección Civil recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones, especialmente al circular durante la noche y en zonas donde suele producirse acumulación de agua tras lluvias intensas.