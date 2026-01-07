Abogados defensores de derechos humanos alertaron este miércoles sobre el traslado de un preso político argentino desde una cárcel común en Venezuela hacia un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de ciudadanos extranjeros detenidos en ese país.

En un primer momento se había especulado con que se trataba del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, pero luego se confirmó que el traslado corresponde al abogado argentino Germán Giuliani, quien permanece bajo detención forzada desde el año pasado.

Publicidad

La información fue difundida por Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público venezolano, quien indicó que el traslado se efectuó desde la cárcel de El Rodeo hacia el Internado Judicial Yare 2, un penal de máxima seguridad donde se alojan detenidos considerados de alto perfil.

Este movimiento carcero se produce en plena tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, ya que el caso de Gallo (y por extensión otros detenidos argentinos) ha sido objeto de reclamos oficiales y pedidos de medidas cautelares ante organismos internacionales.

Publicidad

Argentina ha reiterado en diferentes ámbitos que considera la detención de sus ciudadanos en Venezuela como arbitraria y una violación de derechos humanos, y ha insistido en gestiones diplomáticas y judiciales para garantizar su protección y retorno.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que Venezuela mantiene una cifra significativa de presos políticos, y denuncian condiciones de detención y procedimientos judiciales que carecen de transparencia y garantías mínimas.

Publicidad

Este traslado de un ciudadano argentino a una cárcel de máxima seguridad se suma a las preocupaciones internacionales sobre la situación de detenidos políticos y extranjeros en el sistema penitenciario venezolano, en medio de un contexto político y de relaciones bilaterales particularmente tensas.