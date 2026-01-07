El presidente de la Nación, Javier Milei, se mostró confiado este miércoles respecto a los vencimientos de deuda que el Gobierno debe afrontar antes del próximo viernes, por un monto aproximado de US$ 4.200 millones en títulos en moneda extranjera.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió un video con música de James Brown (“I Got You (I Feel Good)”) y diversos posteos para transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza sobre la situación financiera del país frente a estos compromisos.

Publicidad

En uno de los mensajes virales publicados, Milei y su entorno buscaron mostrar que el pago de la deuda se dará con normalidad, y atribuyeron el malestar de ciertos sectores a que “les molesta que se pague la deuda, la temporada récord, que Venezuela sea libre y que haya estabilidad”, según una de las publicaciones repostadas.

La administración nacional confirmó que ya cuenta con los fondos necesarios para cumplir con esos vencimientos de títulos emitidos en distintas fechas (incluyendo 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046) tanto en dólares como en euros.

Publicidad

Uno de los mecanismos que permitió acumular los recursos fue un acuerdo del Tesoro con un grupo de bancos internacionales, que incluye financiamiento vía operaciones tipo Repo y otros préstamos dirigidos a reunir los dólares necesarios para los compromisos.

El anuncio llega en un contexto en el que el Gobierno busca dar señales de solvencia ante el calendario de pagos de deuda internacional de este año, que también incluye vencimientos por alrededor de US$ 12.600 millones a lo largo de 2026, según reportes de medios económicos.

Publicidad

Milei ya había buscado llevar calma a los mercados financieros en otras intervenciones públicas, reiterando que “Argentina va a pagar su deuda” y destacando la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central, aunque sin dar detalles técnicos sobre los mecanismos de pago, tarea que dejó en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.