La Dirección de Protección Civil elevó a alerta naranja por tormentas para la madrugada y la mañana de este jueves 8 de enero en distintos puntos de San Juan, ante la previsión de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas.

Según el parte oficial, el alerta alcanza a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El área podría verse afectada por abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual. Además, las tormentas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron extremar las precauciones tanto en los hogares como en la vía pública, evitar la circulación innecesaria y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia están disponibles los números 103 y 911, y solicitaron a la población seguir atentamente las indicaciones oficiales mientras se mantenga vigente el alerta.