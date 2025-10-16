La periodista y panelista Majo Martino decidió contar la verdad sobre su repentina salida de la TV Pública, donde se había anunciado que compartiría la conducción de un nuevo ciclo de entretenimiento con el actor Diego Ramos.

Tras días de especulaciones sobre supuestas tensiones y un "escándalo", Martino aclaró los motivos de su decisión en diálogo con SQP. La ex LAM fue contundente: “Yo donde no me siento cómoda trabajando, me corro”.

Publicidad

Martino explicó que la situación se complicó desde el comienzo, ya que “A él le dijeron una cosa y a mí otra”. La periodista fue contratada para “conducir con Diego todas las noches”, pero notó que su rol no se cumplía según lo pactado con las autoridades del canal.

La panelista detalló que la dinámica no funcionaba: “No hubo ningún escándalo, simplemente no fluía”. Incluso, su malestar era físico y emocional cada vez que terminaba el programa: "Me iba triste, literal. Lo sentía en el cuerpo". Majo Martino enfatizó que “Nunca me había pasado en un trabajo eso”.

Publicidad

Pese a la tensión, Ramos había intentado calmar los rumores previamente en una entrevista con LAM, asegurando que “con Majo nos amamos. Hay cosas que hay que arreglar, pero no es con ella”. No obstante, Martino decidió abandonar el programa, lo que “encendió aún más los rumores de conflicto”.

Finalmente, Majo dejó en claro que su decisión era firme: “Si me contratan para conducir, necesito sentirme parte. No quiero estar al aire como un florero”.