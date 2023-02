En horas de la noche del jueves, el candidato a gobernador de Cambia San Juan, Marcelo Orrego, volvió a criticar duramente a Sergio Uñac. En esta oportunidad, el diputado nacional manifestó que San Juan, en referencia al nombre, le pertenece a los sanjuaninos y no a la máxima autoridad. Sobre este hecho, indicó que presentará un proyecto para modificar un artículo en el Congreso nacional.

“No puedo creer que no podamos utilizar la palabra San Juan. San Juan no es propiedad de nadie y no se la pueden adueñar”, dio a conocer Orrego durante la inauguración de obras en el departamento Santa Lucía. En esta sentido, ratificó en rueda de prensa que “San Juan es de todos los sanjuaninos y no de Uñac, ni de una persona”.

“Tengo mis respetos hacia el gobernador, pero estamos hablando de poner en claro las reglas de juego. Esto no es un feudo. Nuestra vocación es trabajar y, como persona de bien, quiero lo mejor para San Juan”, evidenció el dirigente político. Sobre ello, amplió diciendo: “Discutiremos de ideas, pero pongamos en claro las reglas del juego. Manipularon las leyes tres veces en un año y estas cosas sí las debemos cambiar”.

“Yo me enteré por los medios. Me llamó poderosamente la atención semejante afirmación”, sostuvo Orrego.

En continuación con la polémica del nombre San Juan en los frentes, Orrego declaró: “Todos los frentes que sean necesarios pueden utilizarlo. Por este motivo, voy a presentar un proyecto en el Congreso nacional para modificar un artículo en el Código Electoral argentino”. Además, remarcó que impulsará esta presentación en la Legislatura provincial porque este debate “no puede volver a suceder”.

Candidaturas de Cáceres y Arancibia

Orrego también habló de las candidaturas a gobernador de Eduardo Cáceres y Marcelo Arancibia. En declaraciones a DIARIO HUARPE, el diputado nacional señaló: “Necesitamos una oposición unida. Más allá de que tengamos nuestras diferencias, trabajamos todos en el mismo frente”.

“Con esta ley de lemas no termina ganando quien tenga más votos, porque los votos se acumulan, siendo algo inconstitucional y retrógrado”, consideró.

Reunión con Sergio Vallejos

En diálogo con este medio, también respondió sobre reuniones con el referente del liberalismo, Sergio Vallejos. Sobre eso, declaró: “Estuvimos reunidos con varios dirigentes de la política. Se habla y se charla con todos aquellos que queramos defender la democracia en San Juan, a pesar de nuestras diferencias”.