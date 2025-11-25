Más de 120 niños y jóvenes con discapacidad protagonizarán un pesebre viviente en el Teatro Sarmiento

El Centro Educativo Terapéutico Esencial presentará una representación de pesebre viviente protagonizada por más de 120 niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. El evento se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Sarmiento, según informó Andrés Aguero, director de la institución.

La institución, ubicada en 25 de Mayo 30 Este de la ciudad de San Juan, cuenta con trayectoria en la provincia brindando servicios de acompañamiento integral a través de cuatro áreas principales: Centro Educativo Terapéutico, Centro de Día, rehabilitación e inclusión escolar. El equipo interdisciplinario de la organización trabaja con personas de 6 a 25 años con discapacidad intelectual de grado moderado, severo o profundo, así como con patologías asociadas motoras, visuales, auditivas y sensoriales.

El proyecto del pesebre viviente se enmarca dentro de las actividades de socialización y recreación que desarrolla el centro terapéutico, las cuales incluyen participación en espectáculos públicos como parte de su metodología de intervención. Estas actividades complementan el programa educativo terapéutico que trabaja sobre actividades de la vida diaria, estimulación sensorial, comunicación, educación física, expresión corporal y musicoterapia.

El Centro Educativo Terapéutico Esencial tiene como objetivo principal brindar un servicio integral de asistencia y rehabilitación personalizada, enfatizando el concepto de calidad de vida dentro del grupo familiar y comunitario. La institución desarrolla sus actividades mediante propuestas anuales que se reformulan periódicamente según las respuestas, preferencias y aptitudes de los concurrentes, manteniendo un equilibrio entre la estabilidad programática y la flexibilidad necesaria para la adaptación individual.