Mercado Libre reforzó su infraestructura logística en Argentina con la apertura de dos centros de distribución de última milla en las ciudades de Río Cuarto y Villa María, ambas ubicadas en la provincia de Córdoba.

Estas nuevas instalaciones forman parte de un plan de expansión nacional que busca optimizar la clasificación de paquetes, mejorar las rutas de entrega y aumentar la eficiencia operativa. Cada centro está diseñado para manejar aproximadamente 8.000 envíos diarios, lo que permitirá que miles de usuarios de las localidades y zonas cercanas reciban sus compras en un plazo máximo de 24 horas.

Publicidad

Además del impacto en la logística, la apertura de estos centros tendrá un efecto significativo en la economía local, generando más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos. También impulsará a más de 17.000 pymes y emprendedores de Córdoba que venden sus productos a través de la plataforma de Mercado Libre.

Adrián Ecker, Country Manager Commerce de Mercado Libre Argentina, destacó la importancia de esta expansión: “Queremos llegar más rápido a cada rincón del país, y estos nuevos centros de última milla reflejan nuestra apuesta por una logística con mayor presencia federal. Córdoba posee un enorme potencial productivo y tecnológico, y seguimos trabajando para que más cordobeses puedan vender, comprar y desarrollarse dentro del ecosistema digital”.

Publicidad

En el último trimestre, la compañía alcanzó récords en eficiencia logística, con un 80% de las entregas en América Latina realizadas en menos de 48 horas. En Argentina, estableció un récord de entregas en el día, un logro impulsado por la ampliación de su red de distribución.

Con estas nuevas bases operativas, Mercado Libre busca consolidar su liderazgo en el comercio electrónico local, facilitando el acceso a productos y servicios con tiempos de entrega más rápidos y promoviendo el desarrollo económico regional.