El presidente Javier Milei trasladó la próxima reunión de la mesa política bonaerense para el lunes en la Quinta de Olivos, donde recibirá a los referentes del oficialismo y del PRO para continuar trabajando en la campaña de cara a las elecciones de octubre. La convocatoria será a partir de las 12:00 y se centrará en la estrategia provincial luego de la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

En el encuentro participarán, en principio, la secretaria general Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli; el intendente Diego Valenzuela y el legislador electo Maximiliano Bondarenko. Queda pendiente la presencia del armador Sebastián Pareja.

También se sumará José Luis Espert, que encabezará la boleta del oficialismo, tras no haber podido participar en la reunión anterior por presidir un plenario de comisiones en el Congreso. Por el momento, los jefes comunales de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y de San Isidro, Ramón Lanús, no confirmaron su asistencia; Lanús, en particular, podría ausentarse por un compromiso familiar. Ante estas posibles ausencias, Ritondo evalúa invitar a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO.

El miércoles, Milei visitó la Casa Rosada durante poco más de una hora para analizar con Santiago Caputo la situación política y preparar la estrategia de cara a octubre. En varios sectores del oficialismo existe la intención de que Caputo se haga cargo de la campaña provincial en reemplazo de Pareja, quien mantendría un rol más limitado.

“Eso sería lo más lógico, me parece que para recuperar la mística, se hace con Santiago, con las redes”, indicó un miembro del equipo que asistirá a Olivos.

En tanto, el grupo denominado “Las Fuerzas del Cielo” manifestó su malestar por no haber sido incluido en la planificación, asegurando que representan a un sector del electorado libertario. “No, yo ya me di cuenta de que soy solamente un simple prestador de servicios, porque, aparentemente, la militancia en este espacio no existe. Creo que tienen una animosidad contra nosotros y que es clara”, expresó uno de los referentes.

A pesar de las tensiones, una fuente cercana al armador confirmó: “Ayer mismo, y frente a todo el Gabinete, el propio Presidente ratificó a Pareja como el jefe de la campaña bonaerense. Creo que está firme”.

Otro disgusto surgió del legislador electo Oscar Liberman, quien se enteró por redes sociales de la creación de la mesa de trabajo y no fue invitado. Según Liberman, por haber sido uno de los pocos candidatos del oficialismo que ganó en su distrito, debería haber sido convocado; Pareja lo llamó posteriormente solo para felicitarlo.

En la última reunión de la mesa bonaerense, no se discutieron los roles específicos ni la continuidad de la campaña. “No se habló de roles concretos, nos volvemos a juntar la semana que viene y por el momento no se conversó sobre jerarquías”, explicó uno de los participantes.

El encuentro previo, realizado en la Casa Rosada y encabezado por la secretaria general Karina Milei, incluyó un espacio para autocrítica, donde se reconoció haber subestimado al aparato del PJ y no haber logrado movilizar al electorado ni comunicar adecuadamente el esfuerzo de la gestión.