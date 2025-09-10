La iniciativa se inscribe en la Semana Naranja, que se celebra del 8 al 12 de septiembre, y fue impulsada por el Ministerio de Salud de San Juan, a través de la Dirección de Salud Mental y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio. Con el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el período 2024-2026, “Cambiar la narrativa”, la jornada buscó promover un cambio en la forma de hablar, pensar y actuar frente al sufrimiento psíquico y las conductas suicidas, apostando a un abordaje integral, empático y libre de estigmas.

Por la mañana, la capacitación estuvo destinada a equipos de salud del ámbito público y privado, mientras que por la tarde se sumaron representantes de los sectores de educación, desarrollo humano, justicia, seguridad y comunidad en general, reafirmando la necesidad de un trabajo intersectorial y en red.

Durante la apertura, la jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo, sostuvo que “hablar de suicidio nunca es fácil, pero el silencio, el estigma y los prejuicios muchas veces dejan a una persona sufriendo en soledad y llegando tarde al sistema de salud”. En la misma línea, la referente Celeste Uñac destacó que la consigna de la OMS invita a “generar espacios de diálogo y herramientas basadas en evidencias científicas para mejorar las prácticas y salvar vidas de manera oportuna”.

La jornada contó con la participación del licenciado Diego Molina, especialista en suicidología y director provincial de Políticas de Prevención en Salud Mental de Catamarca, quien expuso sobre prevención, posvención e intervención clínica y comunitaria. Entre los temas abordados se incluyeron: los lineamientos actuales del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, la suicidología moderna, indicadores de intervención, prevención institucional y los desafíos de la próxima década.

Con esta propuesta, San Juan reafirma su compromiso con la formación, la sensibilización y la construcción de políticas públicas que permitan un abordaje integral de una problemática de gran impacto en la salud pública.