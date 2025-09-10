Una importante empresa lanzó una búsqueda laboral activa para cubrir el puesto de Supervisor de Sucursales, una posición clave para quienes cuentan con experiencia en gestión de equipos y orientación al área comercial. La convocatoria está destinada a personas responsables, organizadas y con marcada capacidad de liderazgo, que además tengan vocación por las ventas y el crecimiento profesional.

De acuerdo a los requisitos difundidos por la compañía, se solicita experiencia mínima de dos años en manejo de personal, así como trayectoria en ventas, preferentemente en el rubro retail. También se valorará un perfil proactivo, comercial y la disponibilidad horaria de corrido para el cumplimiento de las tareas que demanda el cargo.

Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae en formato PDF con el asunto “Supervisor de Sucursales” al correo electrónico: busquedasrrhh.sj@gmail.com.